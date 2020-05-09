Московские власти во время пандемии коронавируса потратят 1,7 млрд рублей на «зарядки» для электробусов
Московские бюджетные предприятия планируют закупить 101 ультрабыструю зарядную станцию для электробусов. Общая стоимость контрактов, заказчиками по которым выступают ГУП «Мосгортранс» и АО «Энергоцентр», составляет 1,7 млрд рублей
Московские бюджетные предприятия планируют закупить 101 ультрабыструю зарядную станцию для электробусов. Общая стоимость контрактов, заказчиками по которым выступают ГУП «Мосгортранс» и АО «Энергоцентр», составляет 1,7 млрд рублей.
Как сообщается в сообществе «Москвичи за троллейбус» в соцсети «ВКонтакте», ГУП «Мосгортранс» (входит в Департамент транспорта Максима Ликсутова) планирует закупить 53 зарядные станции за 745,5 млн рублей. Что касается второго тендера, то закупка была объявлена Департаментом по конкурентной политике Москвы, а получателем товара было указано АО «Энергоцентр». Всего планируется закупить 48 ультрабыстрых зарядных станций для зарядки электробусов на 979,2 млн рублей. Однако в начале мая информация о проводимой закупке была отредактирована, а заказчиком стала уже не мэрия, а непосредственно компания «Энергоцентр» из подмосковного Ногинска.
Примечательно, что зарядные станции приобретаются для электробусов, но сами тендеры проводятся по федеральному закону 223, который упрощает конкурсную процедуру под предлогом наличия «обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных ситуаций», под которыми подразумевается пандемия коронавируса.
Этот закон позволяет не только провести закупку без конкурса и единственного поставщика, но и освобождает заказчика от жесткого обоснования начальной цены госконтракта. Стоит отметить, что в опубликованных заявках стоимость зарядных станций для электробусов оказалась значительно выше, чем из стоимость в 2018 году, сообщают «Новые известия».
Например, в стоимость зарядной станции в 2018 году составляла 12,7 млн рублей за единицу, а по контракту «Энергоцентра» цена за одну станцию составляет уже 20 млн рублей. «Мосгортранс» закупает «зарядки» для электробусов по более низкой цене - 14 млн рублей за единицу.