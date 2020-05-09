Власти Москвы предупредили, что будут штрафовать граждан в масках, но без перчаток и наоборот
Московские власти разъяснили гражданам порядок привлечения к ответственности за отказ носить защитную маску и перчатки в общественных местах после 12 мая. Напомним, что после майских праздников жители столицы будут обязаны носить средства индивидуальной защиты
Московские власти разъяснили гражданам порядок привлечения к ответственности за отказ носить защитную маску и перчатки в общественных местах после 12 мая. Напомним, что после майских праздников жители столицы будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.
Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в беседе с РИА Новости уточнил, что с 12 мая граждан будут штрафовать на 5 тысяч рублей за отказ от использования одного из средств защиты - масок или перчаток - в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и на рабочем месте.
Чиновник пояснил, что законы в России частично не работают, поэтому граждан будут штрафовать, если они в маске, но без перчаток, и наоборот – в перчатках, но без маски.
Пожилым людям, многодетным гражданам с детьми, а также инвалидам, которые пользуются услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров, защитные маски и перчатки обещают раздавать бесплатно.
Также столичные власти сообщили, что с 12 мая будет нельзя оформить цифровой пропуск для передвижения по городу с помощью смс-сообщения. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что этот канал якобы оказался невостребованным у граждан.
Со вторника оформить пропуск можно на портале nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.