В Челябинске водители «скорой помощи» пожаловались на отсутствие обещанных президентом доплат
Генпрокуратура начала проверку по факту жалоб водителей «скорой помощи» из Челябинска на отказ руководства выплачивать им стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами
Генпрокуратура начала проверку по факту жалоб водителей «скорой помощи» из Челябинска на отказ руководства выплачивать им стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами.
Надзорное ведомство проверит законность действий руководства медицинского учреждения при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Также прокуроры проверят, как в этой больнице обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что водители скорой помощи МАУ «Челябмедтранс» пожаловались в Генпрокуратуру и правительство региона из-за отказа руководства муниципального учреждения выплачивать им в полном объеме доплаты в размере 25 тысяч рублей, которые обещал президент Владимир Путин.
Водители уже пригрозили возможным отказом возить пациентов с подозрением на коронавирус, если руководство не выплатит им обещанные деньги. Они также пожаловались на отсутствие защитных масок и халатов, хотя им также как и медикам приходится контактировать с больными.
Местные чиновники заявили, что выплаты положены только за вызовы к пациентам, у которых подтвердился COVID-19, однако президент об этой «детали» ничего не говорит в своем обращении к гражданам.