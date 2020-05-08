Журналистка Ирина Шихман сообщила, что за интервью с главой информцентра по коронавирусу у нее попросили 88 тысяч рублей
Журналистка Ирина Шихман сообщила, что хотела взять интервью у главы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова, однако он потребовал за интервью 88 тысяч рублей
Журналистка Ирина Шихман сообщила, что хотела взять интервью у главы информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александра Мясникова, однако он потребовал за интервью 88 тысяч рублей.
В своем фильме о коронавирусе, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?», Ирина Шихман сообщила, что она и ее команда просили комментарии у пресс-службы мэрии Москвы, Минздрава Московской области и Минздрава РФ, но там не ответили на запросы. Тогда авторы фильма решили пообщаться на тему пандемии с Александром Мясниковым – главой информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, в обязанности которого входит информирование граждан об этой инфекции.
«Он перевел нас на своего помощника, а тот, в свою очередь, заявил, что скайп-интервью — 30 минут — будет нам стоить 88 тысяч рублей. На мой вопрос, а за что мы платим, ведь человек на государственной должности, мне ответили: «За его время». Запись разговора мы сохранили», - сообщила Ирина Шихман.
Сам Александр Мясников назвал обвинения журналистки в попытке взять деньги за интервью провокацией. Врач заявил, что ему непонятно, с кем этот вопрос обсуждала Ирина Шихман, потому что у него есть только секретарь, а помощники отсутствуют.