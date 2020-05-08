08 мая 17:20
Правительство предложило не уничтожать контрафактный спирт, а использовать его для производства антисептиков
Российское правительство предложило разрешить использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков, которые в условиях пандемии коронавируса являются жизненно важным товаром
Российское правительство предложило разрешить использовать конфискованный спирт для изготовления антисептиков, которые в условиях пандемии коронавируса являются жизненно важным товаром.
В кабмине отметили, что сейчас конфискованный спирт в полном объеме подлежит уничтожению. В этой связи правительство предлагает наделить себя правом направлять такую продукцию на переработку. Это позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств на рынке и сократит бюджетные расходы на хранение и уничтожение контрафактной продукции, сообщают «Ведомости».
Напомним, ранее Министерство финансов предлагало разрешить пивоваренным компаниям производить спиртосодержащие антисептические гели для рук без лицензии.