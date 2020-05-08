08 мая 17:03
Около ста сотрудников Центробанка заразились коронавирусом
Всего в Москве работают примерно 10 тысяч сотрудников, из них 80% находятся на удаленке в связи с пандемией коронавируса. В территориальных отделениях ЦБ на дистанционную работу перешли около 60% сотрудников
В Центральном банке России около 100 сотрудников заразились коронавирусом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что большая часть заболевших – это сотрудники из Москвы.
Всего в Москве работают примерно 10 тысяч сотрудников, из них 80% находятся на удаленке в связи с пандемией коронавируса. В территориальных отделениях ЦБ на дистанционную работу перешли около 60% сотрудников.
Г-жа Набиуллина также рассказала, что в соответствии с указом мэра Москвы всех сотрудников Центробанка регулярно тестируют на коронавирусную инфекцию.