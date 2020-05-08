Компания Араза Агаларова без конкурса получила контракты на размещение пациентов с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Компания «Крокус Интернэшнл» известного бизнесмена Араза Агаларова без проведения тендера получила два государственных контракта на размещение 1500 коек для больных коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Московской области
Компания «Крокус Интернэшнл» известного бизнесмена Араза Агаларова без проведения тендера получила два государственных контракта на размещение 1500 коек для больных коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус Экспо» в Московской области.
Издание «Настоящее время» и расследовательский проект Scanner Project сообщают, что по этим контрактам общей стоимостью 1,035 млрд рублей заказчиком выступает Красногорская городская клиническая больница № 1. Одно койкоместо в госпитале, который обустроят в «Крокус Экспо», обошлось бюджету в 690 тысяч рублей. Причем аренда выставочного центра, расположенного около МКАДа, под госпиталь для коронавирусных пациентов оплачена до конца июня 2020 года, но госконтракты рассчитаны до декабря 2020 года.
Компания Араза Агаларова получила миллиардный госконтракт без проведения конкурсной процедуры и как единственный поставщик в соответствии с постановлением главы Подмосковья Андрея Воробьева о введении в регионе «режима повышенной готовности». Стоит отметить, что незадолго до подписания этих контрактов г-н Агаларов в интервью РБК сообщал о финансовых трудностях холдинга Crocus Group из-за введения ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Бизнесмен заявил, что только на выплату зарплаты сотрудникам холдингу придется направить около миллиарда рублей.
Не исключено, что за счет госконтрактов на размещение госпиталя в «Крокус Экспо» власти решили оказать финансовую помощь компании Агаларова. Примечательно, что стоимость контрактов с «Крокусом» составляет треть от общих трат Московской области на подготовку больниц для приема пациентов с коронавирусом. Всего на эти цели в апреле правительство региона выделило 3,6 млрд рублей.