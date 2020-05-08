Руководство кемеровской больницы разрешило увольнять медиков, заразившихся коронавирусом
Главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов опубликовал приказ, который разрешает увольнять заразившихся коронавирусом медицинских работников
Главный врач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов опубликовал приказ, который разрешает увольнять заразившихся коронавирусом медицинских работников. Копия приказа есть в распоряжении «МБХ медиа», а в самой больнице подтвердили его подлинность.
В приказе говорится, что в целях недопущения распространения коронавируса необходимо обеспечить перевод медработников на дистанционную работу с 6 мая и до особого распоряжения за исключением работников, чья трудовая деятельность должна в обязательном порядке осуществляться.
При этом в пункте приказа о порядке организации работы медиков в дистанционном режиме есть слова о возможности увольнения медработников, которые заразились COVID-19.
В Кемеровской областной больнице подтвердили подлинность данного приказа и заверили, что он согласуется с требованиями трудового законодательства.