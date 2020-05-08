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Москва
08 мая 15:26

Москвичи пожаловались на массовое аннулирование рабочих цифровых пропусков

Жители Москвы снова пожаловались на сбой в работе системы цифровых пропусков. Граждане сообщили о массовой аннуляции рабочих пропусков якобы по причине некорректно указанных ИНН и паспортных данных либо из-за отсутствия информации как о сотруднике конкретной организации

Москвичи пожаловались на массовое аннулирование рабочих цифровых пропусков
Фото: mosday.ru

Жители Москвы снова пожаловались на сбой в работе системы цифровых пропусков. Граждане сообщили о массовой аннуляции рабочих пропусков якобы по причине некорректно указанных ИНН и паспортных данных либо из-за отсутствия информации как о сотруднике конкретной организации.

Один из интернет-пользователей сообщил, что его рабочий пропуск был аннулирован из-за того, что у чиновников якобы отсутствуют данные о том, что он работает в организации. Формы для отправки доказательств на портале mos.ru нет, а тот факт, что москвич является владельцем собственной фирмы был проигнорирован.

Несколько москвичей сообщили, что их рабочие пропуска были аннулированы, однако номера аннулированных пропусков не совпадают с номером пропусков, полученных ими ранее.

Еще один интернет-пользователь сообщил, что его пропуск аннулировали из-за неправильных паспортных данных, хотя он пользовался этим пропуском уже целую неделю.

«Второй раз мне аннулируют пропуск без всяких оснований, хотя моя организация „Росбанк“ продолжает работать, и его деятельность не приостанавливается. @MosSobyanin, зачем так издеваться над москвичами?» - написал в соцсети житель столицы Александр Миронов, слова которого приводит Znak.com.

Напомним, что режим всеобщей изоляции и действие пропускной системы в Москве были продлены до 31 мая. При этом мэр Сергея Собянин заверил, что цифровые пропуска для поездок на работу, срок действия которых истекал 11 мая, продолжат действовать до 31 мая включительно.

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