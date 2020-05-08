Известного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова арестовали по делу об убийстве
Свердловский райсуд Красноярска арестовал на два месяца бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийствах, которые были совершены еще в 90-е годы
Свердловский райсуд Красноярска арестовал на два месяца бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийствах, которые были совершены еще в 90-е годы.
РИА Новости сообщает, что заседание суда об избрании Анатолию Быкову меры пресечения проходило без журналистов в связи с режимом самоизоляции.
Анатолий Быков был задержан 7 мая по подозрению в совершении преступления по пунктам «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР. Согласно материалам следствия, Быков в 1994 году заказал убийство двух жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Оба входили в организованную преступную группировку, возглавляемую Быковым. В СКР сообщили, что Быков подозревал Наумова и Войтенко в организации покушения на него, поэтому и решил их «заказать».
По данным СМИ, показания против Быкова дал исполнитель убийства Владимир Татаренков. Ранее он был приговорен к 13 годам лишения свободы.