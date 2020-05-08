08 мая 14:31
Минздрав РФ обеспокоился ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане
Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что Дагестан вызывает опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации с распространением коронавируса
Фото: НТВ
Министерство здравоохранения России озаботилось высокими темпами распространения коронавируса в республике Дагестан.
Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что Дагестан вызывает опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации с распространением коронавируса. По словам чиновника, в регион для прояснения ситуации выехали сотрудники федерального министерства, сообщает РИА Новости.
Республика Дагестан входит в пятерку регионов-лидеров по числу заразившихся COVID-19. По данным на 8 мая, в республике выявлено 2 468 случаев заражения. 17 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.