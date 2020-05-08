08 мая 13:38
Российский футболист попросил власти разрешить гражданам прогулки по очереди
Так, футболист предлагает развести жильцов многоквартирных домов по времени. Например, с 8 до 10 утра будут гулять пожилые люди, с 10 до 12 - родители с детьми и т.д.
Бывший футболист сборной России Роман Широков предложил властям разрешить людям прогулки во время режима самоизоляции по очереди.
Так, футболист предлагает развести жильцов многоквартирных домов по времени. Например, с 8 до 10 утра будут гулять пожилые люди, с 10 до 12 - родители с детьми и т.д., сообщает «Чемпионат.com».
Роман Широков отметил, что при условии соблюдении необходимых мер предосторожности прогулки будут безопасными и даже полезными. Спортсмен отметил, что сидеть два месяца в квартире невозможно.