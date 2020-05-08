08 мая 12:58
Российские суды после майских праздников возобновят работу в обычном режиме
В свою очередь в судебном департаменте при ВС РФ отметили, что окончательное решение о возобновлении работы в обычном режиме остается за председателями судов и оно должно основываться на эпидемиологической ситуации в конкретном регионе
Российские суды с 12 мая могут возобновить свою работу в обычном режиме после простоя, вызванного пандемией коронавируса.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на письмо Верховного суда сообщает, что после майских праздников работу судов и органов судебного департамента можно возобновить в полном объеме.
В свою очередь в судебном департаменте при ВС РФ отметили, что окончательное решение о возобновлении работы в обычном режиме остается за председателями судов и оно должно основываться на эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.