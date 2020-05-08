Власти Москвы потратят миллионы рублей на разгон облаков в День Победы в условиях режима самоизоляции
Мэрия Москвы решила не отказываться от традиционного разгона облаков в День Победы, хотя военный парад был отменен из-за пандемии коронавируса. Согласно данным портала госзакупок, на разгон облаков перед праздниками 1 мая, 9 мая и 12 июня планировалось потратить 451 млн рублей
Мэрия Москвы решила не отказываться от традиционного разгона облаков в День Победы, хотя военный парад был отменен из-за пандемии коронавируса. Согласно данным портала госзакупок, на разгон облаков перед праздниками 1 мая, 9 мая и 12 июня планировалось потратить 451 млн рублей.
Для сравнения, в 2019 году московские власти выделили на разгон облаков для обеспечения «сухой» погоды во время народных гуляний 1, 9 мая, 12 июня, а также на День города 410,56 млн рублей.
Напомним, что Парад Победы в Москве проводиться 9 мая не будет из-за пандемии коронавируса. Кроме того, для жителей города действует режим всеобщей изоляции. При этом власти решили организовать парад военной авиации, а вечером устроить салют. Накануне мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от прогулок в День Победы, а парад и салют посмотреть по телевизору.
Интернет-пользователи поинтересовались у чиновников, зачем тогда тратить бюджетные средства на салют и разгон облаков, если люди все равно вынуждены сидеть дома. Тем более, что ранее городские власти отказались от оказания прямой финансовой помощи гражданам, потерявшим доходы из-за пандемии коронавируса, под предлогом высокой нагрузки на бюджет.
В ответ на возмущение граждан начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что облака над Москвой будут разгонять для обеспечения безопасности полетов авиации, а не для комфортных прогулок граждан.
«Для наших дорогих ветеранов будет организован пролет авиации 9 мая. Мы все его сможем увидеть по телевизору или из окон домов, где это возможно. (…) То есть 9 мая разгон облаков будет осуществляться, но это не означает, что горожане должны выйти на улицу и нарушать режим ограничений на передвижения по Москве», - заявил Данчиков, слова которого приводит ТАСС.