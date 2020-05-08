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«Крестовый поход» мэра Собянина
08 мая 12:38

Журналисты составили рейтинг главных получателей государственных наград при Путине

Издания «Проект» и «Открытые медиа» составили рейтинги политиков и общественных деятелей, которые больше всех получили государственных наград при президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве

Журналисты составили рейтинг главных получателей государственных наград при Путине

Издания «Проект» и «Открытые медиа» составили рейтинги политиков и общественных деятелей, которые больше всех получили государственных наград при президентах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве.

В десятку главных российских орденоносцев по версии «Проекта» вошли ректор МГУ Виктор Садовничий (у него имеется минимум пять государственных наград), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (пять наград), глава МИД Сергей Лавров (шесть наград), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (шесть наград), глава Минобороны Сергей Шойгу (шесть наград), глава Ростеха Сергей Чемезов (семь наград), глава Росгвардии Виктор Золотов (семь наград), спецпредставитель президента по транспорту и экологии Сергей Иванов (восемь наград), директор ФСБ Александр Бортников (девять наград) и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев (девятью наград).

В рейтинг главных получателей государственных наград по версии «Открытых медиа» вошли почетный президент НИЦ «Курчатовский институт» Евгений Велихов (12 наград), секретарь Совбеза Николай Патрушев (девять наград), сенатор-полярник Артур Чилингаров (девять наград), глава ФСБ Александр Бортников (девять наград), спецпредставитель президента по транспорту и экологии Сергей Иванов (девять наград), замглавы МИД Олег Сыромолотов (девять наград), депутат Госдумы и бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин (девять наград), начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов (восемь наград), полпред президента в ЮФО Владимир Устинов (восемь наград) и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (восемь наград).

«Проект» отмечает, что ежегодно в России государственные и региональные награды вручаются десяткам тысяч человек – это больше, чем в СССР. В годы правления Владимира Путина вручение государственных наград стало одной из форм поощрения за лояльность власти.

Оппозиционер Алексей Навальный отметил, что «Россия возвращается во времена брежневского маразма», а лучшим признаком этого является то, что чиновники «бесконечно награждают друг друга и своих детей медальками и орденами».

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