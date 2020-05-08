В Оренбургской области уже второго священнослужителя обвинили в сексуальных преступлениях против детей
В Следственном комитете по региону сообщили, что священнослужителя подозревают в совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении троих детей. В ходе допроса Климент своей вины не признал и отказался от дачи показаний
В Оренбургской области суд арестовал иеромонаха Климента (Кораблева) по делу о сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.
В Следственном комитете по региону сообщили, что священнослужителя подозревают в совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении троих детей. В ходе допроса Климент своей вины не признал и отказался от дачи показаний.
Одновременно с этим на сайте Бузулукской епархии появилась информация о том, что иеромонах Климент со 2 мая запрещен в священнослужении на время расследования.
Напомним, что в 2019 году в Оренбургской области было возбуждено уголовное дело в отношении настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, которого обвинили в растлении несовершеннолетних. Стремский своей вины не признает и считает, что дети все выдумали.