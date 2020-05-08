08 мая 11:48
Роспотребнадзор предложил на время пандемии отказаться от раздельного сбора мусора
Роспотребнадзор рекомендовал на время пандемии коронавируса COVID-19 приостановить раздельный сбор бытовых отходов. В ведомстве отметили, что при сортировке отходов и их переработке существует вероятность заражения сотрудников предприятий, которые этим занимаются
Роспотребнадзор рекомендовал на время пандемии коронавируса COVID-19 приостановить раздельный сбор бытовых отходов. В ведомстве отметили, что при сортировке отходов и их переработке существует вероятность заражения сотрудников предприятий, которые этим занимаются.
В Роспотребнадзоре отметили, что при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования работников и загрязнения производственной среды, поскольку из-за лечения пациентов с легкими формами коронавируса дома любой утилизированный предмет может быть потенциально опасен для других людей, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим в санитарном ведомстве отметили, что возбудитель новой коронавирусной инфекции неустойчив в окружающей среде и погибает через трое суток.
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