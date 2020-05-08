В России число заразившихся коронавирусом выросло на 10 699 человек
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по данным на 8 мая составляет 187 859 человек
В России за прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших по данным на 8 мая составляет 187 859 человек.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за минувшие сутки в российских больницах скончались 98 коронавирусных пациентов. За весь период наблюдения умерло 1 723 человека.
В Москве суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 5 846 человек. Общее число официально выявленных заболевших составляет 98 522 человека.
В Московской области за сутки зарегистрировано 918 новых случаев заражения (всего 18 350 аболевших), в Петербурге – 375 новых случаев (6 565 человек), а в Нижегородской бласти – 276 новых случаев (3 886 человек).