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Общество
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08 мая 10:59

Власти Красноярского края анонсировали продление ограничительных мер после майских праздников

Власти Красноярского края анонсировали продление срока действия ограничительных мер после 12 мая. На сайте администрации региона сообщается, что эпидемиологическая обстановка в регионе пока не позволяет ослабить карантинные меры

Власти Красноярского края анонсировали продление ограничительных мер после майских праздников
Фото: Комсомольская правда

Власти Красноярского края анонсировали продление срока действия ограничительных мер после 12 мая. На сайте администрации региона сообщается, что эпидемиологическая обстановка в регионе пока не позволяет ослабить карантинные меры.

Поправки о продлении ограничительных мер будут внесены в указ губернатора Александра Усса «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» к 10 мая, сообщает Znak.com.

Также власти планируют принять дополнительные меры по постепенному выходу региона из режима самоизоляции на основании рекомендаций специалистов.

По данным на 8 мая, в Красноярском крае зарегистрировано 964 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались. Суточный прирост составил 31 человек.

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