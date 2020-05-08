08 мая 10:50
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в центральных и южных регионах страны
Синоптик сообщил, что условия для почвенной засухи уже сформировались в Краснодарском крае, Крыму, Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской и Астраханской областях
Некоторым российским регионам грозит почвенная засуха из-за дефицита осадков. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что условия для почвенной засухи уже сформировались в Краснодарском крае, Крыму, Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской и Астраханской областях.
По словам Романа Вильфана, во многих этих регионах выпало всего 35% осадков от нормы, а в Крыму и Астраханской области – меньше 26%.
Глава Гидрометцентра назвал текущие условия для почвенной засухи настораживающим фактором, поэтому специалисты пока не спешат давать прогнозы по урожаю. Синоптики надеются, что май принесет этим регионам осадки.