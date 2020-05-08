Жительница Петербурга рассказала о госпитализации здоровых людей вместе с ковидными пациентами в «Ленэкспо»
Жительница Санкт-Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания в госпитале в «Ленэкспо» на Васильевском острове, который начал принимать пациентов в первых числах мая
Жительница Санкт-Петербурга Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания в госпитале в «Ленэкспо» на Васильевском острове, который начал принимать пациентов в первых числах мая. По словам девушки, люди с отрицательными тестами на COVID-19 лежат в одном помещении вместе с заразившимися, а также вместе с пациентами психиатрических клиник.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Оксана Кутафина-Шишлова написала, что ее госпитализировали в «Ленэкспо» после лечения в больнице от двусторонней пневмонии с отрицательным тестом на коронавирус. Она рассказала, что людей с отрицательными тестами везут к людям с подтвержденным коронавирусом, которые лежат без масок «в непроветриваемом ангаре с подвальной вонью с общими для всех туалетами и душевыми».
По словам девушки, она умоляла главврача отправить ее на карантин домой до получения результатов анализов, однако ей в этом отказали. В итоге петербурженку отправили в «Ленэкспо» на обсервацию и положили в одно помещение с заболевшими пациентами. «Сказали, лежишь и ждешь здесь. Удерживают без права выхода», - пожаловалась Кутафина-Шишлова, слова которой приводит Znak.com.
Девушка также рассказала, что вместе с ней в госпитале лежат психически нездоровые люди, которых привезли в «Ленэкспо» из зараженных коронавирусом стационаров, но они предоставлены сами себе. «Они ходят среди нас, совершенно неадекватные и потерянные. Я не могу спать ночь! Мне страшно, что они нанесут мне увечья, я не знаю, что от них ждать», - пишет пациентка.
Оксана Кутафина написала о ситуации в «Ленэкспо» губернатору северной столицы Александру Беглову в его аккаунт в соцсети «ВКонтакте», однако вместо проведения проверки ее просто добавили в черный список. После этого пациентка обратилась в прокуратуру, но в ведомстве пока на него не отреагировали.