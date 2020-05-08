08 мая 08:04
В Якутии у 34 студентов Восточного федерального университета выявили коронавирус
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регионе за минувшие утки было зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Из 52 заболевших 34 человека – это студенты СВФУ
Фото: sakhajour.ru
В Якутии у студентов Восточного федерального университета (СВФУ) выявили коронавирус COVID-19. Диагноз подтвержден у 34 учащихся вуза.
Глава Якутии Айсен Николаев сообщил «Интерфаксу», что в регионе за минувшие утки было зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Из 52 заболевших 34 человека – это студенты СВФУ.
Чиновник заверил, что очаг заражения выявлен, поэтому значительного роста числа заболевших в вузе не ожидается.
4 мая в одном из общежитий СВФУ был введен карантин по коронавирусу.