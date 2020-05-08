ЕСПЧ обязал российских чиновников немедленно обеспечить лекарством девочку с СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российских чиновников обеспечить Аду Кешишянц из Ставрополя с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) жизненно необходимым ей препаратом «Спинраза»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российских чиновников обеспечить Аду Кешишянц из Ставрополя с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) жизненно необходимым ей препаратом «Спинраза». Ранее мать ребенка записала обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать им помощь в получении лекарства.
Юрист «Правовой инициативы» Ольга Киселева сообщила «Медиазоне», что ЕСПЧ понадобилось менее суток для вынесения решения в пользу семьи Кешишянц. Европейский суд обязал российское правительство обеспечить доступ к медицинскому лечению, назначенному девочке врачами.
14 апреля Ленинский суд Ставрополя обязал региональный Минздрав «немедленно» обеспечить Аду Кешишянц лекарством «Спинраза», однако препарат ребенок так и не получил. 26 апреля ребенку стало хуже – ее поместили в реанимацию. Мать девочки обратилась к Владимиру Путину за помощью, однако и этой не помогло.
Мама девочки обвинила Минздрав Ставропольского края в нарушении права Ады на бесплатное обеспечение лекарственным препаратом, а также права на здоровье и жизнь.
Ставропольские власти ситуацию с неисполнением решения суда никак не комментируют.