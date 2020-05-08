Банкира Олега Власова арестовали по делу о выводе миллиардов рублей из России
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олега Власова. Банкира обвиняют в выводе из России миллиардов рублей по «молдавской схеме»
Тверской райсуд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» Олега Власова. Банкира обвиняют в выводе из России миллиардов рублей по «молдавской схеме».
Согласно материалам следствия, банки Олега Власова использовали для открытия счетов компании, которые участвовали в преступной схеме. Также через эти фирмы переводились деньги в молдавский банк Moldindconbank, сообщает «КоммерсантЪ».
Олег Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По данному делу также проходят молдавские политические деятели Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк. Гражданам Молдавии обвинение в выводе денежных средств предъявлено заочно.