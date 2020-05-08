Депутат попросил президента оценить слова липецкого губернатора о разгоне нарушителей режима изоляции химикатами
Парламентарий в своем обращении напомнил, что именно Владимир Путин в свое время назначил Игоря Артамонова врио губернатора, а Дмитрий Медведев поставил его на должность главы регионального отделения «ЕР»
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников обратился к президенту Владимиру Путину, лидеру «Единой России» Дмитрию Медведеву и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать оценку словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, который предложил разогнать химикатами нарушителей режима изоляции «как клопов».
Парламентарий в своем обращении напомнил, что именно Владимир Путин в свое время назначил Игоря Артамонова врио губернатора, а Дмитрий Медведев поставил его на должность главы регионального отделения «ЕР». Кроме того, глава государства неоднократно заявлял, что хамам не место на государственной службе.
«Поведение главы Липецкой области, уверен, является яркой иллюстрацией подобного хамства. Вот и узнаем, соотносятся ли слова президента с реальностью», - написал в Facebook Олег Хомутинников.
Депутат просит изучить скандальную аудиозапись, на которой губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка обсуждают разгон нарушителей режима самоизоляции химикатами, сравнивают людей с клопами и называют их гопниками и слабоумными. Хомутинников отметил, что главы регионов и городов не имеют права «изобретать различные меры по устрашению людей».
Напомним, что в администрации Липецкой области заявили, что слова чиновников были вырваны из контекста, а прокуратура региона не увидела оснований для проведения проверки.