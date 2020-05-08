Избитую в Верховном суде правозащитницу Светлану Плиеву обвинили в нападении на приставов
Правоохранительные органы возбудили в отношении певицы и правозащитницы Светланы Плиевой, которую избили в Верховном суде Северной Осетии, уголовное дело о нападении на судебных приставов
Правоохранительные органы возбудили в отношении певицы и правозащитницы Светланы Плиевой, которую избили в Верховном суде Северной Осетии, уголовное дело о нападении на судебных приставов.
Светлана Плиева сообщила «МБХ медиа», что инцидент произошел еще 19 февраля. В Верховном суде она должна была представлять интересы жителя Владикавказа Давида Албегова, которого силовики сначала заставили работать под прикрытием в банде, а затем вынудили взять на себя вину за совершенные преступления.
Судебные приставы заявили, что юрист опоздала к началу заседания и вывели ее из здания. Плиева решила вернуться, чтобы написать заявление о предоставлении ей записи с видеокамер, чтобы подтвердить или опровергнуть опоздание. Однако при попытке войти в здание суда одна из приставов по фамилии Царикаева ударила ее в область груди и по лицу. Затем коллега Царикаевой пристав Маргиев сделал правозащитнице подсечку и повалил ее на пол. Далее приставы избили Плиеву ногами. Доверительница Рита Албегова сняла происходящий беспредел на видео, но приставы отобрали у нее телефон и удалили запись.
Врачи выявили у Светланы Плиевой признаки разрыва крестообразных связок, частичное повреждение крестообразных и коллатеральных связок, а также повреждение переднего рога латерального мениска.
Светлана Плиева подала против судебных приставов три заявления, однако Следственный комитет отказался возбуждать дело, а в Верховном суде заявили, что правозащитница якобы сама напала на сотрудников ФССП.