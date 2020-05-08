В Челябинске организаторы конкурса ко Дню Победы не узнали молодого Гитлера и опубликовали его фото среди героев ВОВ
Челябинский торговый центр «Космос» ко Дню Победы запустил патриотический конкурс «Имена героев», участники которого присылали фотографии и краткую биографию своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне
Челябинский торговый центр «Космос» ко Дню Победы запустил патриотический конкурс «Имена героев», участники которого присылали фотографии и краткую биографию своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Все эти истории были опубликованы в сообществе ТЦ «Космос» в соцсети «ВКонтакте» с подписью «Пусть город знает своих героев».
Проведение конкурса не обошлось без конфуза. Один из пользователей прислал историю некоего Сумина Владимира Владимировича, который отправился на фронт в 1942 году, участвовал в боях под Курском и Москвой, а через три года погиб во время Висло-Одерской операции. При этом пользователь прислал фотографию молодого Адольфа Гитлера без его «фирменных» усов.
Организаторы конкурса не смогли узнать во «Владимире Сумине» лидера фашистской Германии и опубликовали фотографию в своем паблике. Зато подписчики сразу же узнали в «красноармейце» фюрера и раскритиковали организаторов за незнание истории. Пост был удален, однако интернет-пользователи успели сделать скриншоты, сообщает «Медуза».
Представители «Космоса» принесли россиянам извинения и в свое оправдание заявили, что не ожидали того, что у кого-то «поднимется рука» пошутить на такую тему.