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Общество
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08 мая 00:29

В тюменском МЧС «Нефтяник» 55 человек заразились коронавирусной инфекцией

В Тюмени в МСЧ «Нефтяник», который занимается оказанием экстренной медицинской помощи, выявили очаг заражения коронавирусом. По предварительным данным, инфекция выявлена у 55 человек - 23 сотрудников и 32 пациентов

В тюменском МЧС «Нефтяник» 55 человек заразились коронавирусной инфекцией

В Тюмени в МСЧ «Нефтяник», который занимается оказанием экстренной медицинской помощи, выявили очаг заражения коронавирусом. По предварительным данным, инфекция выявлена у 55 человек - 23 сотрудников и 32 пациентов.

В региональном оперштабе сообщили, что часть заразившихся перевели в стационары инфекционного профиля, а остальные продолжат лечение изолированно в МСЧ, поскольку сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перегоспитализацию.

В связи с выявлением вспышки коронавируса в МЧС «Нефтяник» местный Роспотребнадзор поручил прекратить дежурство этого учреждения по экстренным видам медпомощи, а также изменить маршрутизацию «скорой помощи» по эвакуации пациентов в другие стационары города.

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