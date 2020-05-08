08 мая 00:29
В тюменском МЧС «Нефтяник» 55 человек заразились коронавирусной инфекцией
В Тюмени в МСЧ «Нефтяник», который занимается оказанием экстренной медицинской помощи, выявили очаг заражения коронавирусом. По предварительным данным, инфекция выявлена у 55 человек - 23 сотрудников и 32 пациентов
В Тюмени в МСЧ «Нефтяник», который занимается оказанием экстренной медицинской помощи, выявили очаг заражения коронавирусом. По предварительным данным, инфекция выявлена у 55 человек - 23 сотрудников и 32 пациентов.
В региональном оперштабе сообщили, что часть заразившихся перевели в стационары инфекционного профиля, а остальные продолжат лечение изолированно в МСЧ, поскольку сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перегоспитализацию.
В связи с выявлением вспышки коронавируса в МЧС «Нефтяник» местный Роспотребнадзор поручил прекратить дежурство этого учреждения по экстренным видам медпомощи, а также изменить маршрутизацию «скорой помощи» по эвакуации пациентов в другие стационары города.