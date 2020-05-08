Клиенты Сбербанка пожаловались на отказ в обслуживании карт с истекшим сроком действия
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия. Таким образом, государственный банк проигнорировал рекомендацию Центробанка РФ не блокировать просроченные карты в период действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Сбербанк перестал принимать карты с истекшим сроком действия. Таким образом, государственный банк проигнорировал рекомендацию Центробанка РФ не блокировать просроченные карты в период действия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
«Ведомости» сообщают, что сотрудники Сбербанка отказываются принимать просроченные карты, а их держатели не могут ими расплатиться.
Источник издания сообщает, что госбанк не собирается продолжать обслуживание карт с истекшим сроком действия, поскольку для этого придется перенастраивать оборудование. В банке заявили, что настройка оборудования стоит дорого и на это может потребоваться много времени, а ограничения власти уже могут снять.
В пресс-службе Сбербанка сообщили «Дождю», что просроченные карты перевыпускаются автоматически, а клиенты банка старше 65 лет могут заказать их бесплатную доставку на дом, чтобы не подвергать себя риску заражения. Также в организации заверили, что продолжают настраивать оборудование для приема просроченных карт.
Напомним, ранее Сбербанк рекомендовал банкам в связи с пандемией продлить обслуживание просроченных карт до 1 июля.