В Санкт-Петербурге вслед за Москвой введут обязательный масочный режим
Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение в ближайшие дни «масочного» и «перчаточного» режима. Жители северной столицы будут обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах и в транспорте
Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение в ближайшие дни «масочного» и «перчаточного» режима. Жители северной столицы будут обязаны носить защитные маски и перчатки в общественных местах и в транспорте.
Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщила, что будет рекомендовать властям ввести обязательный масочный режим для всех граждан. Санитарный врач отметила, что не обязательно носить медицинские маски, которые обычно продаются в аптеках, можно обойтись и самодельной маской. В транспорте гражданам также рекомендуется носить перчатки.
В свою очередь вице-губернатор северной столицы Евгений Елин сообщил, что правительство в ближайшее время подпишет соответствующее постановление. Чиновник отметил, что власти будут не рекомендовать, а обяжут граждан носить маски.
Г-н Елин также отметил, что в петербургском метро установят аппараты по продаже масок и перчаток и специальные урны, куда нужно будет выбрасывать использованные средства индивидуальной защиты.
Ранее о введении обязательного масочного режима сообщили власти Москвы и Московской области.