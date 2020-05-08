В Москве во время режима всеобщей изоляции возобновится строительство храмов
В Москве с 12 мая возобновится строительство церквей в рамках программы «200 храмов». Об этом сообщил куратор этого городской программы и депутат Госдумы Владимир Ресин
В Москве с 12 мая возобновится строительство церквей в рамках программы «200 храмов». Об этом сообщил куратор этого городской программы и депутат Госдумы Владимир Ресин.
«Учитывая решение мэра Москвы с 12 мая возобновить все строительные работы, есть реальная возможность наверстать задержку», - сообщил депутат, слова которого приводит «Интерфакс».
Владимир Ресин сообщил, что во время режима всеобщей изоляции работы велись в удаленном формате, но за этот период удалось «подтянуть» оформление проектной и рабочей документации по некоторым храмовым объектам.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая, но при этом разрешил возобновить работу промышленным и строительным предприятиям. Для всех остальных организаций запрет на работу остается в силе.
Руководители предприятий, которым разрешено возобновить трудовую деятельность, должны строго соблюдать санитарные требования и обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты.