Испанские экологи сообщили об очищении воздуха в городах благодаря карантину по коронавирусу
По данным организации «Экологи в действии», уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58% по сравнению с показателями последних десяти 10 лет
Испанские экологи зафиксировали значительное улучшение экологической ситуации во многих городах после введения карантина по коронавирусу.
По данным организации «Экологи в действии», уровень загрязнения в городах с населением больше 150 тысяч человек в среднем снизился на 58% по сравнению с показателями последних десяти 10 лет. Например, в Мадриде содержание вредных веществ в атмосфере сократилось на 59%, а в Барселоне – на 62%, сообщает РИА Новости.
Экологи считают, что на ситуацию кардинальным образом повлияло резкое снижение числа машин, которые не выезжали на дороги в течение 40 дней. Также из-за карантина по коронавирусу было сокращено количество авиарейсов.
Специалисты отметили, что ожидали улучшения, но не думали, что уровень загрязнения настолько снизится. Эколог Хуан Барсена отметил, что в том же Мадриде воздух сейчас загрязнен на том же уровне, что в сельской местности в горах.