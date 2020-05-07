Более 20 участников митинга против режима изоляции во Владикавказе стали фигурантами уголовного дела
Правоохранительные органы Северной Осетии сообщили о возбуждении в отношении более 20 участников стихийного митинга против режима самоизоляции во Владикавказе уголовных дел
Правоохранительные органы Северной Осетии сообщили о возбуждении в отношении более 20 участников стихийного митинга против режима самоизоляции во Владикавказе уголовных дел. Еще 65 участников акции протеста были приговорены к административным арестам на сроки до 15 суток.
По данным «Интерфакса», Ленинский райсуд Владикавказа ранее арестовал шестерых участников митинга против режима самоизоляции, которые проходят по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти». по версии следствия, они бросали камни в силовиков.
Масштабная стихийная акция протеста состоялась во Владикавказе 20 апреля. Участники митинга требовали снять режим самоизоляции, из-за которого многие потеряли работу и доходы, а также требовали от властей оказать помощь малоимущим гражданам.
Организатором этого митинга силовики посчитали оперного певца Вадима Чельдиева, который отрицал опасность коронавируса и призывал требовать отмены карантина. Певец находится под арестом – его обвиняют в насилии в отношении оперативника Центра «Э», о распространении фейков о коронавирусе и публичных призывах к экстремизму.