Мэр Москвы продлил до конца мая ограничения на работу магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов
В указе мэра говорится, что продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей
Фото: scoopnest.com
Мэр Москвы Сергей Собянин официально продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
В указе мэра говорится, что продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. При этом с 12 мая в Москве возобновляется работа промышленных и строительных предприятий.
Кроме того, с 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. Мэр отметил, что ношение средств защиты от вируса - это не очередное ограничение, а шаг к возвращению к обычной жизни.
По данным на 7 мая, в Москве число заразившихся коронавирусом составляет 92 676 человек.