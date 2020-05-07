Меню
Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
Москва
07 мая 16:55

Мэр Москвы продлил до конца мая ограничения на работу магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов

В указе мэра говорится, что продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей

Мэр Москвы продлил до конца мая ограничения на работу магазинов, салонов красоты и фитнес-клубов
Фото: scoopnest.com

Мэр Москвы Сергей Собянин официально продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.

В указе мэра говорится, что продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. При этом с 12 мая в Москве возобновляется работа промышленных и строительных предприятий. 

Кроме того, с 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. Мэр отметил, что ношение средств защиты от вируса - это не очередное ограничение, а шаг к возвращению к обычной жизни. 

По данным на 7 мая, в Москве число заразившихся коронавирусом составляет 92 676 человек.

Материалы по теме
Более 20 участников митинга против режима изоляции во Владикавказе стали фигурантами уголовного дела
Грузия откроет свои границы для иностранных туристов 1 июля
В Москве за отказ носить маску в общественном транспорте будут штрафовать на 5 тысяч рублей
Сейчас на главной
Надену все лучшее сразу
доходы чиновников
Надену все лучшее сразу
Борцы с коррупцией просмотрели все появления на публике Анастасии Раковой и выяснили, что московская чиновница с 22-летним стажем государственной службы предпочитает носить одежду и украшения только люксовых брендов
Главный врач московской поликлиники №180 скончалась от коронавирусной инфекции
коронавирус
Главный врач московской поликлиники №180 скончалась от коронавирусной инфекции
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Юлия Сергеева провела 43 дня на искусственной вентиляции легких в городской клинической больнице №52. Утром 7 мая врач скончалась
Общество
Российские врачи стали требовать от пациентов справки об отсутствии у них коронавируса
Россияне стали массово жаловаться на невозможность получить медицинскую помощь из-за пандемии коронавируса. Граждане сообщают, что врачи отказываться их принимать без справки с отрицательным анализом на COVID-19
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
Леонид Федун
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что у Леонида Федуна диагностирован коронавирус. Сейчас он находится в больнице. Подробностей о состоянии здоровья бизнесмена пока нет
Сергей Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
коронавирус
Сергей Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процентов от всего населения Москвы. В пересчете на цифры — это около 300 тысяч», - сообщил градоначальник
В Сибири и на Урале ко Дню Победы ожидается аномальная жара
прогноз погоды
В Сибири и на Урале ко Дню Победы ожидается аномальная жара
Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая для этого времени погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 177 160 человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 177 160 человек
В России за минувшие сутки официально зарегистрировано 11 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в стране 177 160 человек, сообщили в федеральном оперштабе
Липецкие власти предложили разогнать нарушителей самоизоляции химикатами
режим изоляции
Липецкие власти предложили разогнать нарушителей самоизоляции химикатами
Telegram-канал «Чернозем» опубликовал аудиозапись разговора между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной
Профессору ВШЭ объявили выговор за скандальный пост о «либеральной сволоте»
ВШЭ
Профессору ВШЭ объявили выговор за скандальный пост о «либеральной сволоте»
В ВШЭ заявили, что профессор нарушил внутренние правила вуза, которые запрещают высказывания с мотивами идеологической вражды и использование ненормативной лексики
Роскомнадзорцы не сдаются
мессенджеры
Роскомнадзорцы не сдаются
Роскомнадзор отказался прекращать блокировку мессенджера Telegram. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой. Ранее депутаты Госдумы просили ведомство прекратить безуспешные попытки заблокировать популярный мессенджер
Миллиардер из списка Forbes покончил с собой
миллиардеры
Миллиардер из списка Forbes покончил с собой
Российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов совершил суицид. Это произошло в ночь на 6 мая. Тело известного бизнесмена обнаружили в его загородном доме в подмосковном поселке Усово
Владимир Путин поручил губернаторам разработать план постепенного выхода из режима изоляции
режим изоляции
Владимир Путин поручил губернаторам разработать план постепенного выхода из режима изоляции
Президент России в ходе совещания с губернаторами поручил им выработать схемы поэтапного смягчения ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса
Власти Латвии, Литвы и Эстонии с 15 мая открывают свои границы
карантин
Власти Латвии, Литвы и Эстонии с 15 мая открывают свои границы
Гражданам разрешат свободно перемещаться по территориям этих государств. Иностранцам также разрешат въезд, но при условии соблюдения режима самоизоляции на 14 дней
Авторская колонка
Рождение детей – гораздо более серьёзное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие
Я не понимаю, как на государственной должности может оставаться человек, публично разделивший нас - народ, на зарплату от которого ест, одевается, ездит в командировки и имеет «элитарную» возможность путешествовать, на «касты»
Бирман Вероника
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
коронавирус
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Министр уже долгое время находится дома на самоизоляции, а совещания проводит в режиме видеоконференции. Болезнь чиновницы протекает в легкой форме, поэтому она лечится дома
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса на фоне пандемии
финансовый кризис
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса на фоне пандемии
Французские пивовары решили вылить около 10 миллионов литров пива из-за падения потребительского спроса на фоне пандемии и введения ограничительных мер
Авторская колонка
В защиту Билла Гейтса
Тут все кинулись обсуждать снятый в какой-то иконной лавке (с правительственными телефонами!) видосик Никиты Михалкова, где тот рассказывает россиянам, что во всех их бедах виноват Билл Гейтс и американцы. Я что-то пропустил? Билл Гейтс уже стал президентом России?
Авдерин Валерий
Главный врач Троице-Сергиевой Лавры скончался от коронавирусной инфекции
РПЦ
Главный врач Троице-Сергиевой Лавры скончался от коронавирусной инфекции
Главный врач Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщается на официальном сайте лавры