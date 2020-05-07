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Москва
07 мая 16:23

ФБК опубликовал расследование о дорогостоящей одежде вице-мэра Москвы по «социалке»

Борцы с коррупцией просмотрели все появления на публике Анастасии Раковой и выяснили, что московская чиновница с 22-летним стажем государственной службы предпочитает носить одежду и украшения только люксовых брендов

ФБК опубликовал расследование о дорогостоящей одежде вице-мэра Москвы по «социалке»

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование о богатой жизни российских чиновников. Героиней этого расследования стала вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, которая в период пандемии коронавируса является главным ньюсмейкером по этой теме.

Борцы с коррупцией просмотрели все появления на публике Анастасии Раковой и выяснили, что московская чиновница с 22-летним стажем государственной службы предпочитает носить одежду и украшения только люксовых брендов.

Так, на одном официальном снимке, сделанном во время визита московского руководства на стройплощадку новой инфекционной больницы, на вице-мэре были надеты палантин модного дома Chanel за 77 тысяч рублей и пальто Lora Piana стоимостью около 450 тысяч рублей.

Анастасия Ракова также появлялась недавно на публике в футболке Brunello Cucinelli за 46 тысяч рублей, пиджаке стоимостью 160 тысяч рублей и в бриллиантовой подвеске фирмы Graf за 8 млн рублей.

На прошлой неделе вице-мэр по «социалке» выступила на телеканале «Россия 1» в блузке Kiton за 94,5 тысячи рублей и туфлях известного бренда Jimmy Choo за 45 тысяч рублей. Борцы с коррупцией отмечают особую любовь г-жи Раковой к бренду Kiton. У чиновницы также имеются еще несколько брючных костюмов этой фирмы стоимостью от 365 до 507 тысяч рублей.

«Kiton - это один из самых дорогих брендов в мире. Это старая неаполитанская фабрика, семейные итальянские традиции, исключительно ручная работа и штучные товары. Бренд известен благодаря деловым костюмам, которые носят самые богатые и самые известные люди в мире — президенты, голливудские звезды и… заместительница московского мэра Анастасия Ракова», - говорится в расследовании.

Общая стоимость одежды и украшений вице-мэра превышает 15 млн рублей. При этом в последние годы Анастасия Ракова декларировала доход в размере всего 7 млн рублей в год.

Отметим, что Анастасия Ракова курирует вопросы оказания помощи социально незащищенным слоям населения и определяет размер государственной помощи нуждающимся. Также в сферу ее ответственности входит определение и установление размера прожиточного минимума. В столице прожиточный минимум составляет 16 843 рублей, то есть в четыре раза меньше, чем стоимость палантина вице-мэра по «социалке».

В ФБК выразили недоумение тем, что чиновница, «которая считает нормальным тратить полмиллиона рублей на одно пальто», может заниматься проблемами малоимущих, пенсионеров или ветеранов. «Что она может знать и понимать о том, как живут обычные москвичи, какие им нужно платить субсидии и сколько им нужно денег на еду, когда она сама идет в магазин и отдает двухгодичную пенсию москвича на один плащ? 10 выходов в свет — и вот уже однушка в Москве. Добавим всего два пальто — и двушка. (…) Очевидно, что Ракова живет далеко не на зарплату вице-мэра. Но ей даже не приходит в голову это скрывать», - говорится в расследовании.

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