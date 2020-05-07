Грузия откроет свои границы для иностранных туристов 1 июля
Власти создадут безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Одновременно с этим будут созданы коридоры для приезжих из других стран, представляющих для Грузии интерес с точки зрения туризма
Власти Грузии сообщили о планах открыть границы для иностранных граждан с 1 июля. Глава правительства Георгий Гахария сообщил в эфире грузинского «Первого канала», что власти создадут безопасные коридоры на сухопутных границах с соседними странами. Одновременно с этим будут созданы коридоры для приезжих из других стран, представляющих для Грузии интерес с точки зрения туризма.
Внутренний туризм в Грузии после карантина по коронавирусу планируется возобновить с 15 июня.
Напомним, в Грузии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса был объявлен в марте. В стране было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час. В конце апреля власти объявили о поэтапном смягчении карантинных мер – в Грузии возобновилось автомобильное движение, вновь заработали рынки и ряд предприятий.