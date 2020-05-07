Главный врач московской поликлиники №180 скончалась от коронавирусной инфекции
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Юлия Сергеева провела 43 дня на искусственной вентиляции легких в городской клинической больнице №52. Утром 7 мая врач скончалась
В Москве скончалась главный врач поликлиники №180 Юлия Сергеева. У нее был выявлен коронавирус COVID-19.
В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что Юлия Сергеева провела 43 дня на искусственной вентиляции легких в городской клинической больнице №52. Утром 7 мая врач скончалась.
В департаменте уточнили, что Юлия Сергеева умерла после продолжительной болезни и осложнений, которые оказались не совместимы с жизнью и были вызваны коронавирусной инфекцией.
Российские медики сообщают, что на сегодняшний день от коронавируса скончались уже 113 медицинских работников.