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07 мая 14:59

В Москве за отказ носить маску в общественном транспорте будут штрафовать на 5 тысяч рублей

Министр столичного правительства Евгений Данчиков сообщил, что зоны, места и критерии, по которым должна обязательно носиться защитная маска, будут определены указом мэра Сергея Собянина

В Москве за отказ носить маску в общественном транспорте будут штрафовать на 5 тысяч рублей
Фото: informpskov.ru

В Москве после официального введения обязательного масочного режима штраф за нахождение в общественном транспорте без защитной маски составит 5 тысяч рублей.

Министр столичного правительства Евгений Данчиков сообщил, что зоны, места и критерии, по которым должна обязательно носиться защитная маска, будут определены указом мэра Сергея Собянина. Однако уже сейчас известно, что штраф за отказ носить маску в общественном месте составит 5 тысяч рублей по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы» КоАП Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чиновника.

Напомним, ранее Сергей Собянин анонсировал введение обязательного требования носить защитные маски и перчатки в общественном транспорте. В соседней Московской области с 12 мая граждане должны будут носить в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах защитные маски. За отсутствие средств индивидуальной защиты жителей Подмосковья будут наказывать штрафом в размере 4 тысяч рублей.

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