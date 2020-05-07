В Москве за отказ носить маску в общественном транспорте будут штрафовать на 5 тысяч рублей
Министр столичного правительства Евгений Данчиков сообщил, что зоны, места и критерии, по которым должна обязательно носиться защитная маска, будут определены указом мэра Сергея Собянина
В Москве после официального введения обязательного масочного режима штраф за нахождение в общественном транспорте без защитной маски составит 5 тысяч рублей.
Министр столичного правительства Евгений Данчиков сообщил, что зоны, места и критерии, по которым должна обязательно носиться защитная маска, будут определены указом мэра Сергея Собянина. Однако уже сейчас известно, что штраф за отказ носить маску в общественном месте составит 5 тысяч рублей по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы» КоАП Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на чиновника.
Напомним, ранее Сергей Собянин анонсировал введение обязательного требования носить защитные маски и перчатки в общественном транспорте. В соседней Московской области с 12 мая граждане должны будут носить в транспорте, магазинах, аптеках и других общественных местах защитные маски. За отсутствие средств индивидуальной защиты жителей Подмосковья будут наказывать штрафом в размере 4 тысяч рублей.