Российские врачи стали требовать от пациентов справки об отсутствии у них коронавируса
Россияне стали массово жаловаться на невозможность получить медицинскую помощь из-за пандемии коронавируса. Граждане сообщают, что врачи отказываться их принимать без справки с отрицательным анализом на COVID-19
Россияне стали массово жаловаться на невозможность получить медицинскую помощь из-за пандемии коронавируса. Граждане сообщают, что врачи отказываться их принимать без справки с отрицательным анализом на COVID-19.
Всероссийский союз пациентов в своем сообщили в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) о том, что к ним горячую линию поступает множество жалоб от граждан на неоказание им медицинских услуг из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Получить медпомощь не могут даже пациенты с хроническими заболеваниями.
В некоторых регионах врачи требуют от пациентов сдать тест на коронавирус, то только платно. Медики объясняют, что если гражданин не входит в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, то исследование на COVID-19 не покрывается территориальной программой госгарантий.