В России с помощью камер будут контролировать выполнение санитарных требований
В России во время поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, салоны красоты, парикмахерские и непродовольственные магазины могут обязать установить камеры с видеоаналитикой
В России во время поэтапной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, салоны красоты, парикмахерские и непродовольственные магазины могут обязать установить камеры с видеоаналитикой. Такие камеры планируется использоваться для контроля за исполнением санитарных требований, например, обязательного ношения защитной маски.
«КоммерсантЪ» сообщает, что операторы связи «Ростелеком» и NtechLab уже начали поставлять такие решения в Нижегородскую область. В этом регионе установку камер с функцией аналитики будут субсидировать власти. Аналогичные меры уже применяются в Казани, а также решается вопрос о введении камер с аналитикой в Санкт-Петербурге.
Алгоритмы NtechLab смогут контролировать исполнение предписаний Роспотребнадзора с помощью системы распознавания силуэтов, а система аналитики будет формировать отчетность о соблюдении санитарных требований. Эти данные будут доступны только уполномоченным контролирующим органам.
Работники предприятий, которым разрешат возобновить работу, должны менять перчатки и маски каждые три часа, а также использовать дезинфицирующие и моющие средства, использовать «бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха», проветривать помещение раз в два часа и после каждого посетителя.