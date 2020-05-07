07 мая 13:35
Силовики снова пришли с обысками к администратору паблика «Омбудсмен полиции»
Согласно материалам следствия, Владимир Воронцов якобы вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского «за нераспространение фотографий личного характера»
Сотрудники правоохранительных органов задержали администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по делу о вымогательстве.
Согласно материалам следствия, Владимир Воронцов якобы вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского «за нераспространение фотографий личного характера», сообщает РИА Новости.
Сам Воронцов сообщил, что силовики нагрянули к нему рано утром и болгаркой стали выпиливать дверь. После обысков правоохранители доставили его в главное следственное управление ГУ МВД по Москве.
В середине апреля силовики уже проводили у Воронцова обыск. Тогда следственные действия в МВД объяснили расследованием дела о публичном распространении заведомо ложной информации.