07 мая 12:59
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что у Леонида Федуна диагностирован коронавирус COVID-19. Сейчас он находится в больнице. Подробностей о состоянии здоровья бизнесмена пока нет
Совладелец компании «Лукойл» и хозяин московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом.
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что у Леонида Федуна диагностирован коронавирус COVID-19. Сейчас он находится в больнице. Подробностей о состоянии здоровья бизнесмена пока нет.
Всего в России по состоянию на 7 мая зарегистрировано 177 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией.