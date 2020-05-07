Сергей Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процентов от всего населения Москвы. В пересчете на цифры — это около 300 тысяч», - сообщил градоначальник
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реальное число заразившихся коронавирусом в столице составляет около 300 тысяч человек.
«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процентов от всего населения Москвы. В пересчете на цифры - это около 300 тысяч», - сообщил градоначальник, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, что по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве официальное число заболевших составляет 92 676 человек.
Мэр Москвы также сообщил, что после 12 мая не стоит ожидать ослабления режима изоляции, а также заявил о введении обязательного масочного режима. Жители столицы в общественных местах и общественном транспорте будут обязаны носить защитные маски и перчатки.