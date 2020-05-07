07 мая 12:39
В Сибири и на Урале ко Дню Победы ожидается аномальная жара
Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая для этого времени погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях
Фото: Федерал Пресс
Гидрометцентр сообщил о наступлении аномальной жары в ближайшие пять дней в отдельных российских регионах.
Так, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, аномально теплая для этого времени погода ожидается в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Омской и Томской областях. В этих регионах дневная температура воздуха превысит средние значения на 7-10 градусов и достигнет 25 градусов тепла.
В Омской и Томской областях, а также Алтайском крае ко Дню Победы температура может прогреться до +30 градусов.
Напомним, что ранее Росгидромет сообщил, что этим летом практически во всех регионах температура воздуха будет выше климатической нормы, а в целом лето 2020 года станет самым жарким за всю историю.