07 мая 11:56
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло до 177 160 человек
В России за минувшие сутки официально зарегистрировано 11 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в стране 177 160 человек, сообщили в федеральном оперштабе
Фото: ТАСС
В России за минувшие сутки официально зарегистрировано 11 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в стране 177 160 человек, сообщили в федеральном оперштабе.
Также за прошедшие сутки скончались 88 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число умерших за весь период наблюдения составляет 1 625 человек.
В Москве число заразившихся выросло до 92 676 человек. За сутки было выявлено 6 703 новых случаев заражения.
В Московской области выявлено 842 случая заражения (всего заболевших 17 432 человек), в Петербурге – 306 (6 190), в Нижегородской области – 312 (3 610), а в республике Дагестан – 105 (2 372).