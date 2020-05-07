Правительство разрешит авиакомпаниям не возвращать деньги за пропавшие билеты в условиях ЧС
Правительство может разрешить предприятиям воздушного, железнодорожного, а также водного транспорта не возвращать пассажирам деньги за купленные билеты. В Минтрансе заверили, что такая мера будет действовать только в условиях пандемии
Правительство может разрешить предприятиям воздушного, железнодорожного, а также водного транспорта не возвращать пассажирам деньги за купленные билеты. В Минтрансе заверили, что такая мера будет действовать только в условиях пандемии в качестве поддержки перевозчиков.
Согласно правительственному законопроекту, компании-перевозчики получат право перевести эквивалент денежных средств на личный счет пассажира, чтобы в будущем он смог потратить эту сумму на новый билет. Альтернативой станет выдача ваучера на будущую поездку. Сейчас многие авиакомпании уже выдают своим пассажирам ваучеры вместо денег за билеты, которыми они не смогли воспользоваться в связи с закрытием границ на фоне пандемии коронавируса. В кабмине заявили, что хотят законодательно оформить такую практику, сообщает «КоммерсантЪ».
Предполагается, что такой формат работы с неисполненными обязательствами перед пассажирами будет действовать только в случае введения режима повышенной готовности или ЧС. Отметим, что сейчас в России из-за коронавируса действует именно режим повышенной готовности.
В правительстве отметили, что из-за приостановки авиасообщения и закрытия границ перевозчики, особенно авиакомпании, оказались в очень сложной финансовой ситуации.
В «Аэрофлоте» заявили, что легализация ваучеров вместо возврата средств стала общемировой практикой, к которой прибегли крупнейшие зарубежные перевозчики. Данное решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях, поскольку речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах возвратов.
Между тем, юристы считают, что введение ваучеров задним числом вместо ранее положенного возврата денежных средств за отмененные рейсы юридически невозможно.