Липецкие власти предложили разогнать нарушителей самоизоляции химикатами
Telegram-канал «Чернозем» опубликовал аудиозапись разговора между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, к котором глава региона сравнивает местных жителей с клещами
Telegram-канал «Чернозем» опубликовал аудиозапись разговора между губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и мэром Липецка Евгенией Уваркиной, к котором глава региона сравнивает местных жителей с клещами и предлагает разгонять нарушающих режим всеобщей изоляции химикатами.
Источник «Медиазоны» подтвердил, что на этой записи звучат именно голоса губернатора Артамонова и мэра Уваркиной. Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников в беседе с порталом Znak.com также заявил, что голоса на записи принадлежат указанным чиновникам.
В разговоре губернатор и мэр обсуждают применение дезинфицирующих средств, у которых «принцип тумана и очень большое покрытие», и выбирают места, где можно распылить химикаты. В частности, предлагается продезинфицировать остановки общественного транспорта и парки.
Далее человек с голосом губернатора Артамонова говорит, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: «Ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят». Мэр предлагает распылить химикаты на набережной, где «постоянно тусуются гопники».
В конце разговора предположительно мэр высказывает опасение «а вдруг полягут?», после чего раздается смех. Губернатор в ответ говорит, что в таком случае виновных привлекут к ответственности.
В администрации Липецкой области подтвердили подлинность записи, но заявили, что слова чиновников были вырваны из контекста.
«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения. Речь шла как раз об обратном. Дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей», - говорится в заявлении пресс-службы администрация, которое цитирует «Мост ТВ».