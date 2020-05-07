Бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова задержали по подозрению в «убийствах прошлых лет»
Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова по делу об организации заказных убийств
Правоохранительные органы задержали бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова по делу об организации заказных убийств. Источник ТАСС в Следственном комитете сообщил, что предпринимателя подозревают в «убийствах прошлых лет».
Telegram-канал «Борус» сообщает, что Анатолия Быкова силовики подозревают в организации заказного убийства членов преступной группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Показания против экс-депутата якобы дал штатный киллер преступной этой ОПГ Татаренков по кличке Татарин.
Анатолий Быков в 1990-е годы возглавлял совет директоров ОАО «КрАЗ» и Федерацию бокса России. В нулевых его приговорили к условному сроку, а уже в 2005 году эта судимость была снята. С 2007 года г-н Быков избирался депутатом красноярского Заксобрания, однако в 2016 году требования к кандидатам в депутаты были ужесточены, и на выборы его не допустили.
Войтенко и Наумов, в организации убийств которых сейчас подозревается Быков, в 1994 году сами подозревались в организации покушения на бизнесмена.