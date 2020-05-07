Профессору ВШЭ объявили выговор за скандальный пост о «либеральной сволоте»
В ВШЭ заявили, что профессор нарушил внутренние правила вуза, которые запрещают высказывания с мотивами идеологической вражды и использование ненормативной лексики. Олег Матвейчева в своем скандальном посте указал свою аффилиацию с вузом
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) объявило выговор профессору Олегу Матвейчеву за его пост в Facebook о «либеральной сволоте».
В ВШЭ заявили, что профессор нарушил внутренние правила вуза, которые запрещают высказывания с мотивами идеологической вражды и использование ненормативной лексики. Олег Матвейчева в своем скандальном посте указал свою аффилиацию с ВШЭ. Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что слова профессора нанесли ущерб репутации факультета гуманитарных наук и всего университета, сообщают «Открытые медиа».
Скандальный пост Олег Матвейчев опубликовал в соцсети 22 марта. В нем он рассказал о случае в аэропорту, когда после прилета из неблагополучной по коронавирусу страны «либеральная пара и одна либералка» отказывались заполнять анкету, но сделали это только после угроз, что их отправят на карантин в Коммунарку.
«Вот именно эта сволота потом заражает других. Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. <…> Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путем», - написал профессор.
Далее Матвейчев написал, что всю подписоту Алексея Навального, всех участников митингов и «иных подписчиков оппозиционных пабликов» нужно отправлять на урановые рудники.
Пост профессора вызвал широкий общественный резонанс, а руководство ВШЭ осудило его за такие слова. Сам Матвейчев заявил, что своим высказыванием хотел улучшить репутацию вуза, так как в этом вузе «огромное количество» сторонников Владимира Путина. «Патриоты и государственники теперь реабилитированы, и сама Вышка тоже отмыта от клейма гнезда либералов», - отметил профессор.