Миллиардер Дмитрий Босов незадолго до своей смерти переводил все активы на себя
Пресс-служба группы компаний «Аллтек» прокомментировала информацию о гибели своего основателя Дмитрия Босова, тело которого было найдено в его загородном доме в ночь на 6 мая
Пресс-служба группы компаний «Аллтек» прокомментировала информацию о гибели своего основателя Дмитрия Босова, тело которого было найдено в его загородном доме в ночь на 6 мая.
В сообщении компании говорится, что Дмитрий Босов был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его смерть стала огромной потерей.
Причину смерти в «Аллтеке» не уточнили. По предварительным данным, миллиардер покончил с собой. Рядом с телом известного бизнесмена следователи нашли пистолет «Glock 19 gen 4».
В свою очередь РБК сообщает, что в последнее время Дмитрий Босов переводил все активы на себя и увольнял сотрудников. Источник издания сообщает, что сотрудники компаний миллиардера были уверены, то он готовит активы к продаже. Также сообщается, что незадолго до смерти Босов часто находился «на взводе».
Дмитрий Босов, который занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов Forbes. Он был совладельцем компании «Востокугль», «Аллтек» и «Сибантрацит».